王阿姨（化名）最近的尿量變少，經常感到疲倦、虛弱，到醫院檢查後發現腎功能僅剩不到40%，醫師叮囑：「接下來要好好注意，不然後來會洗腎啊。」得知腎功能變差的消息後，王阿姨的家人紛紛開始出主意，有人認為要進補，有人認為要限制飲食。究竟慢性腎臟病患應該怎麼吃？

長庚醫院腎臟科陳永昌教授提到，飲食控制對於慢性腎臟病患者很重要，飲食上建議採取低蛋白飲食，以免讓腎臟負擔過大。除了注意蛋白質攝取量之外，若能攝取到足夠豐富的營養，可讓患者更有體力。建議患者攝取營養時可把握五大指標，包含低電解質、低磷鈉鉀、適量蛋白、低GI，若能添加Omgea-3也會更好。

蛋白質能量耗損恐增死亡率，醫師圖文解說。(圖/照護線上提供)

隨著時代持續進步，市面上已有多款慢性腎臟病患專用的營養補充品可供病患選擇，若患者無法從日常飲食獲取夠營養來源，或是擔心蛋白質攝取過量而無所適從，可考慮搭配慢性腎臟病患專用營養補充品，有助增加患者體力，且使用方便性高。挑選時建議可選用經醫學實證、食藥署核准且多位醫師推薦的慢性腎臟病患專用營養補充品。鼓勵患者可主動與醫師或營養師討論，讓自己能更有體力面對腎病。

洗腎前、洗腎後，營養方針不一樣

對慢性腎病變的患者而言，洗腎前或洗腎後要採取的飲食策略並不同，而其中最大的差別在於蛋白質的攝取量。「吃進蛋白質後，身體會產生含氮廢物，增加腎臟的負擔。」長庚醫院腎臟科陳永昌教授解釋：「因此對於腎功能不好，但還未到洗腎程度的患者來說，應限制每天蛋白質的攝取量，才不會讓腎臟負擔太大。」

然而，當患者開始接受洗腎後，身體產生的含氮廢物可藉由洗腎排出體外。甚至洗腎的過程還會促使更多的蛋白質流失。因此，使用血液透析或腹膜透析的洗腎患者不僅不需要限制蛋白質飲食，還需比一般人攝取更多的蛋白質。

蛋白質建議攝取量在一般成年人每日每公斤體重約1公克，慢性腎臟病患的患者每日每公斤體重約0.6-0.8公克；洗腎患者每日每公斤體重約1.2公克。

用減法哲學保養腎臟，正確補充蛋白質是重點。(圖/照護線上提供)

用減法哲學保養腎臟 護腎尚安心

「要保養腎臟，飲食上確實需要減法哲學，」陳永昌教授傳授心法：「先減掉各種太鹹的東西，減掉草藥和止痛藥，並減掉各種沾醬佐料。如果目前體重過重，肉類攝取就從四隻腳動物減成吃兩隻腳的。」

陳永昌教授表示，腎臟病一共分為五期，在慢性腎病變的初期，建議三至六個月回診追蹤，檢查腎功能與電解質，並讓醫師評估營養狀態。進展到第三期、第四期後，三個月以內就需要回診一次。到了腎病變第五期時，則每個月都得回診監測腎功能。回診時腎臟科醫師會幫忙注意營養、貧血、腎功能、電解質等，但不一定每次都會開藥，陳永昌教授說，「我們會讓患者理解，其實醫師不多開藥，是為了他好。」

營養不足是腎臟大敵 營養補充不可少！

陳永昌教授分享，隨著衛教觀念普及，許多慢性腎臟病患者都被告知要採取低蛋白飲食，也決定認真地限制飲食中的蛋白質含量。不過在看到各種複雜的蛋白質計算方式後，腎友們可能會想：「既然蛋白質吃太多不好，那乾脆不要吃好了，這樣就不用計算的頭昏腦脹，腎臟也完全沒有負擔吧。」

陳永昌教授提醒，蛋白質是人體不可或缺的營養素，尤其是一些「必需胺基酸」，身體無法自行合成，需要透過飲食才能攝取到。因此當蛋白質限制過頭，或食量太少時，患者每天吃的熱量與蛋白質都不夠，將會導致一連串問題。

陳永昌教授指出，「營養不良可能導致白蛋白下降、抵抗力變差、貧血等。這些問題對腎臟而言皆是大大扣分。」一旦患者抵抗力變差，會更容易感染生病、感染。甚至加速腎臟病的病程。

蛋白質熱量耗損會影響生活品質，使住院率、死亡率上升。(圖/照護線上提供)

蛋白質熱量耗損恐增死亡率

據統計，約有一半的慢性腎病變患者會面臨「蛋白質熱量耗損」問題，患者容易感到噁心、嘔吐，體重減輕等。陳永昌教授說明，蛋白質熱量耗損牽涉複雜的生理變化，會間接或直接改變蛋白質代謝和熱量平衡。無論腎友們本身是不敢吃，或因為厭食而不想吃，當吃進的熱量和蛋白質過低，身體就會開始消耗原本體內的東西，靠著分解肌肉蛋白來獲取足夠胺基酸。如此一來，腎友們不只是肌肉和脂肪會減少，而且體內分解肌肉蛋白產生的含氮廢物，依舊會造成腎臟的負擔。

陳永昌教授提醒，腎友們需特別留意，不能為了低蛋白飲食而完全不敢吃蛋白質，否則當攝取的蛋白質與熱量過低，恐會帶來反效果。蛋白質熱量耗損會影響生活品質，使住院率、死亡率上升，蛋白質熱量耗損是慢性腎臟病患之重要預後指標。

盲目亂補最傷腎！ 營養補充把握五大指標

既然吃多了不對，吃少也不行，腎病患者常陷入兩難：「到底要吃什麼？怎麼吃？才能保護腎臟，延緩進入洗腎的時間？」至於看到患者日益消瘦、虛弱的家屬常反射性地想起補品、燉湯，或去買朋友、鄰居推薦的藥材，想替患者補身體。

盲目亂補最傷腎！正確營養補充最重要。(圖/照護線上提供)

「真的不要吃那些來路不明、標示不清的瓶瓶罐罐啊！」陳永昌教授呼籲，可選擇有商譽、經醫學實證且醫師推薦的慢性腎臟患專用營養補充品，品質還是比較有保證。畢竟，街坊鄰居介紹的食品、補品、藥材，往往並不是腎臟專用營養品，可能含有過量電解質，甚至含有重金屬或傷害腎臟的成分。

如果腎病變患者食慾真的不好，或不知道該怎麼補充營養，可以適量使用慢性腎臟病患專用營養補充品來填補營養缺口，並遵守五大指標來增加體力，包含低磷鈉鉀、低電解質、低GI、適當蛋白、添加Omgea-3多元不飽和脂肪酸。適量蛋白質，低升糖指數（低GI）可盡量減少患者血糖波動，同時符合低磷、低鈉、低鉀等低電解質的需求，品質、安全比較有保障。且臨床試驗證實，以Omega-3多元不飽和脂肪酸補充熱量，可降低心血管疾病的風險。

居家生活保護腎臟之道

陳永昌教授補充，隨著季節變化，腎友們一定要注意兩件事，「夏天怕脫水，冬天怕感染。」慢性腎病變患者在夏天，如果流汗比較多，體液流失後身體呈脫水狀態，容易影響腎功能。在冬天，患者很容易感冒，甚至感染流行性感冒、演變成肺炎，一旦有感染，腎功能就會兵敗如山倒。

陳永昌教授回憶，「曾經遇過幫忙照顧孫兒女的長輩們，被幼稚園的小孩傳染感冒後，腎功能就急速變差。」也提醒腎友們務必關心自己的血壓、血糖、血脂狀況，有需要的話，便要規則服藥物控制高血壓、糖尿病、高血脂、高尿酸等問題，以延緩腎功能惡化。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)