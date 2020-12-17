在獲得越來越多機構與企業青睞下，周三隔夜市場比特幣首次突破20,000美元大關，創下歷史新高，周四報價再寫新猷，突破21,000美元。

周三隔夜比特幣最高升至20,800美元的歷史最高價，在大型投資人追捧下，該加密貨幣今年來已經上漲逾170%。機構投資人看好其迅速上漲的潛力、抗通膨的本質，以及成為主流支付方式的潛力。

根據Coindesk平台的最新報價，比特幣在過去24小時大漲10.36%，目前暫報21,469.40美元。規模較小數位貨幣以太幣（ethereum）和瑞波幣（XRP）一如向來追隨比特幣走高的趨勢，目前分別上漲9.71%與22.48%。

JST Capital共同創始人兼合夥人Scott Freeman表示，在SGX和MassMutual等主要機構投資人最近公開認同比特幣後，我們許多客戶一直看好比特幣將漲破其20,000美元的史上高點。雖然對於這個新興資產類別而言，這是一個重要的里程碑，但由於散戶、機構與優質投資者都對該領域配置了更多資金，看到其他數位貨幣跟隨比特幣腳步，以及這樣的升趨持續到2021年也不令人意外。

受到規模較大且遵守法規的美國投資人對比特幣的渴望所驅動，在這一波比特幣的強勁漲勢中，已經看到大量比特幣從東亞流向北美。

英國Ruffer Investment Management發言人表示，該基金管理公司目前持有價值約5.5億英鎊（相當於7.45億美元）的比特幣。截至在11月底，該公司旗下管理的資產總值達203億英鎊（約273億美元）。

部分投資人認為比特幣可望成為避險天堂，在比特幣強彈之際，近幾個月來現貨黃金也正好走弱。

(時報資訊)