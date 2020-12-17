邁入5G新世代，亞太電(3682)傳捷報，宣布取得台電2020年低壓AMI(Advanced Metering Infrastructure)智慧電表通訊系統標案，也是繼2018年率先取得第一批台電低壓AMI通訊標案後，再次獲得台電肯定，區域分為四組，亞太電信取得第二組，建置場域為北市、台南、宜蘭、新營、嘉義、金門等六大地區，共36.7萬具智慧電表通訊模組。

亞太電表示，2018年率先取得台電低壓AMI智慧電表通訊系統標案，為台電打造高可用度智慧讀表物聯網，降低人工抄表的人力負擔，同時可即時監測用電需求量、供電品質等數據，台電也能透過蒐集到的用電資訊，進行停電偵測、遠端復電等能源管理。今年再度取得台電低壓AMI通訊標案，可協助台電加速完成「低壓AMI先進讀表基礎建設」的目標。

亞太電積極布局5G應用，持續深耕智慧製造、智慧能源、智慧交通、智慧醫療、智慧零售及智慧娛樂六大領域，將延續IoT物聯網智慧應用場域的豐富經驗，積極推動智慧能源物聯網發展，服務涵蓋智慧讀表、智慧照明、智慧電網等多元場域，提供客戶完整端到端的高品質服務。

(時報資訊)