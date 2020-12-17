歐股周三收漲。盤中歐元區商業活動數據公布，表現優於預期，另脫歐談判進展透露希望，以及歐洲可能的疫苗推出時程，皆為市場帶來樂觀情緒。

周三泛歐Stoxx 600指數漲3.24點或+0.82%，為396.08點，為連續第三個交易日的上漲，盤中一度觸及近10個月高點。大部分的部門上漲，保險股上漲2.1%，惟銀行股在前兩個交易日上漲3%之後，周三收低，跌1.1%。

歐元區12月PMI指數初值有超乎預期表現，製造業在出口和德國表現之下強勁成長。然而歐洲許多國家在本周三開始施行更嚴格管制，為後續表現帶來陰影。ING歐元區經濟學家Colijin表示，在新的限制措施生效後，糟糕的狀況仍可能再來臨。

然而新冠疫苗消息推進市場信心；歐盟官員表示，歐盟可能在12月23日批准輝瑞/BioNTech疫苗。

另外，英歐雙方仍持續進行談判，讓市場仍握著協議希望；據愛爾蘭媒體指出，雙方正試圖在漁權問題取得妥協。

倫敦FTSE 100指數結束連三個交易日的跌勢，收漲0.88%。

生產馬牌輪胎的德國車用零件供應商Continental上漲2.9%。該公司上調中期獲利展望；並進一步推高泛歐汽車股表現。

德國DAX指數上漲1.51%，為近三個月最佳的單日漲幅表現。

生物技術公司Galapagos暴跌，為泛歐指數跌深之最。該公司風濕性關節治療法合作夥伴吉利德(Gilead Sciences)決定不尋求該藥物在美國的核可申請。

泛歐指數漲最多個股為法國電信商Altice Europe，漲23%。創辦人將該公司收購報價提高30%。

(時報資訊)