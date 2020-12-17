2020年即將結束，大家都希望在2021年能揮別過去一年的衰運，迎接一個全新的開始，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團公布2021年運氣最好的星座，來看看自己能不能享有2021年的大好運！請同時參考太陽、上升。

▍第四名：天秤座

2021年，幸運之星「木星」進入天秤的愛情宮，單身的天秤有福了，你將擁有天賜良緣的桃花好運！一直沒遇到理想對象、甚至屢遇渣男的你，終於在2021能夠邂逅真命天子、真命天女，你們非常契合，最重要的是還能一起成長、變得更好，完美發揮1加1大於2的效果，身旁的人都非常看好這段姻緣。有伴者，木星進入愛情宮也象徵子女運，準備懷孕的天秤可別錯過2021喔！另外愛情宮同時也象徵「偏財」好運，特別是投資方面，因此若對投資理財有興趣的天秤可以挑戰，因為財神就站在你這邊！

▍第三名：雙魚座

2021下半年大吉星「木星」將進入雙魚的命宮，加上以古典占星的角度看，木星其實也是雙魚的守護星，兩相加成下，雙魚在2021的好運也是名列前茅，且好運集中在下半年！2021最明顯的是小人終於退散了，過去在背後捅你刀、甚至想搶你東西的小人全部消失，且你今年將進行的各種規劃目標，幾乎都不會有人來阻礙你，沒有人來找你麻煩、潑冷水，真的讓你感到人生一片神清氣爽！另外建議雙魚在2021年若有空可以多去做義工，你付出善心的同時，好運也會成倍回饋你喔！

▍第二名：白羊座

福德宮是木星的喜樂宮，代表木星的幸運能量將能得到最大發揮，而2021年木星就正停留在白羊的「福德宮」，加上守護星「火星」一整年都維持順行，白羊可享有花也花不完的好運了！今年你將走貴人好運，無論在愛情、財運、事業上，都將有貴人前來幫忙，事業上可以更上一層樓，若想謀求事業發展新職務，也會有人適時的幫你推薦或拉你一把。愛情方面，有伴者感情穩定甜蜜，單身者也很容易邂逅良緣，且你的另一半很可能就是你的貴人，可以帶旺你的運勢。財運方面收入穩定，若想進行理財，多聽取貴人建議即可。

▍第一名：水瓶座

幸運之星「木星」在年底進入水瓶命宮，一路照拂到2021年，今年終於是水瓶的主場了！之前你總覺得自己就是小配角，永遠在襯托其他星座有多好運，幸好2021你的好運即將到來！有木星的加持，你不管走到哪都是好運滿盈，做任何事也有貴人幫忙，完全是眾人眼中的幸運兒。另外土星也停留在你命宮，2021年將有許多重責大任降臨，也許剛接觸時你會感到心慌，但有木星好運附體，很快你就能完美勝任、贏得佳績。2021至2023年將會是你的關鍵年，好好把握，人生將能藉此成功翻身！

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)