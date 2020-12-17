婦人推嬰兒車過無斑馬線三叉路口 7月嬰連車被撞飛

台南市六甲區中華路與七甲街路口15日發生驚險車禍，一名62錢姓婦人推著嬰兒車欲通過三叉路口時，被對向來車撞個正著，婦人被撞倒在車旁，嬰兒車與車上7月嬰也被撞飛，幸好僅受輕傷，雙方肇事責任尚待警方調查釐清。

錢姓婦人過馬路前先左右查看，直接穿向斜對角路中，被對向沿七甲街東向西行駛由37歲羅姓駕駛自小客車擦撞，雖然車速不快，但婦人還是被撞倒，嬰兒車被撞飛，駕駛立即下車扶起婦人，一旁路人也立即衝向前扶起嬰兒車查看嬰兒狀況。

地方民眾將肇事圖片貼在臉書社團，鄉民紛紛表示路口號誌設計有問題。中華路與七甲街路口是一個有點弧度的T字型路口，且未畫設斑馬線，號誌設計連當地人都看不懂如何過馬路，經民代反映，上個月台南市交通局已到現場會勘，裁定更改為四燈式號誌的多時向號誌，但還沒動工就又發生車禍。

台南市麻豆警分局表示，行人穿越馬路時，除了注意左右方來車外，應行走於行人穿越道線上，保障自身安全，若路口有設置紅綠燈號誌，就應該依照紅綠燈號誌指示行走，另駕駛人行駛至路口時應注意車前狀況，減速慢行。另本起事故路口，因無畫設行人穿越道線，麻豆警分局已函文台南市政府交通局建議辦理會勘畫設。

(中時 )