剛跟公鹿完成5年2.28億美元續約的「字母哥」阿提托康波，17日遭到《ESPN》資深記者溫霍斯特爆料，字母哥會點頭答應續約的主因，在於公鹿管理階層無條件接受他所提出的補強要求，甚至更跟公鹿高層展示其他球星招募他的手機簡訊。

「在跟公鹿高層談判時，阿提托康波提出很多要求，其中包含具體的引援名單，除了上季效力國王的波達諾維奇，他還點名巫師後衛畢爾，」溫霍斯特表示，「他沒有指責球隊任何人，卻跟每個人暗示，公鹿很需要趕緊升級他們後場陣容。」

結果事情發展不如阿提托康波預期，公鹿原本以為搞定波達諾維奇合約，卻因沒有得到波達諾維奇同意，這筆交易因此告吹，波達諾維奇也跳槽老鷹，公鹿只好轉而去跟鵜鶘換來哈勒戴，且簽下奧古斯丁補強後場，勉強算是升級了後場。

不過如今爆出阿提托康波很想找來畢爾當隊友，看來公鹿很有可能在球隊進行當中，跟巫師嘗試提出換人交易，或是等到明年夏天畢爾成為自由球員之後，再來跟他談判跳槽事宜，無論如何字母哥還是只能先以當前陣容尋求新球季能否奪冠了。

(中時 )