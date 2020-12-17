國三寶山南下6車追撞釀1傷 車流回堵5公里 09:472020/12/17 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹國三南下寶山交流道97.8今天早上8點多發生追撞車禍。（羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹國三南下寶山交流道97.8今天早上8點多發生追撞車禍。（羅浚濱新竹傳真） 新竹國三南下寶山交流道97.8今天早上8點多發生追撞車禍，一部聯結車擦撞一部轎車後，導致後方四部轎車追撞，正值上班時間，造成竹林到寶山南下路段，造成車輛回堵5公里以上，現場得知有一人受傷，案由國道警方處理中。 台中西濱貨車撞吊車 車上玻璃全碎光噴滿地 車市回溫 汽車板廠苦盡甘來 (中時 ) #國三 #寶山 #追撞 #轎車 #南下 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 泰雅果農冬獵尋獲失蹤男 家屬履約周五致謝50萬賞金 20:582020/12/16 社會 男闖中橫管制段疑棄車跳崖 失蹤40天警方尋獲 05:062020/12/16 社會 騎士闖中橫便道失蹤40天尋獲 家屬否認「縱身溪谷為撿錢」 19:352020/12/16 社會 LAND ROVER DEFENDER獲EURO NCAP五星評等 預告下月登台 14:312020/12/16 汽車情報-汽車新聞 下班時段德民新橋8車追撞 幸無人受傷 09:352020/12/16 社會 男中橫失蹤40日奇蹟生還 消失關鍵竟在「撿錢」 08:022020/12/16 社會 專家傳真－2021年我國經濟成長動能 半導體業領銜擔綱 04:102020/12/17 專題周報 左轉直行傻傻分不清 號誌混亂誤導用路人違規惹民怨 19:322020/12/16 生活 又傳員警酒駕 南市警勤餘酒駕自撞前車 記大過調職送辦 14:362020/12/16 社會 元旦疏運高鐵加開第二波加班車 本周六凌晨開賣 11:142020/12/17 生活 「詐保理賠金」竟高達105億！還都由全國保戶買單 恐將波及調高保險費率 09:172020/12/17 財經 社會熱門新聞 存錢吃火鍋界LV「橘色」 女大生慘遭老鼠鑽褲管 業者：全面再消毒 - 社會 嘉義「鴻彬大」驚傳驟逝 牽動地方勢力消長 - 社會 彰化戰備跑道處傳火燒車 駕駛救貨不成右手慘燒傷 - 社會 曾是奧運柔道國手 「金牌」所長嚴國哲病逝醫院 - 社會 屏東縣3名前議員貪汙 判刑定讞須坐牢 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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