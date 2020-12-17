新竹國三南下寶山交流道97.8今天早上8點多發生追撞車禍。（羅浚濱新竹傳真）

新竹國三南下寶山交流道97.8今天早上8點多發生追撞車禍，一部聯結車擦撞一部轎車後，導致後方四部轎車追撞，正值上班時間，造成竹林到寶山南下路段，造成車輛回堵5公里以上，現場得知有一人受傷，案由國道警方處理中。

(中時 )