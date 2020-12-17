日前彰化縣溪州鄉１名邱姓老翁，在高鐵橋下附近迷路，熱心民眾發現報警協助，警方到場後，老翁表示早上騎腳踏車出門，但忘記回家的路，連名字也答不出來，正當警方苦惱時，發現老翁帽沿有張QR CODE條碼，是「愛心手鍊2.0-守護BBCALL」，條碼一掃果真順利找到老翁家人，也順利聯絡家屬，讓現場民眾直呼這條碼金厲害！

警方表示，連絡上家屬後，老翁媳婦表示，公公一早騎腳踏車遲遲未返家，心急打算報警，就接獲警方來電，鬆了一口氣，公公常常出門迷路回不了家，知道縣府有推出「愛心手鍊2.0-守護BBCALL」，便申請載具還追加QR CODE布標，逢在公公平常戴的帽子上，增加公公被找到的機會。

老翁表示早上騎腳踏車出門，但忘記回家的路，連名字也答不出來。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

北斗分局長王國峯表示，警察維護治安及交通外，為民服務也是工作重點，溪州分駐所同仁陳彥廷、黃子浩積極查尋，也熟知縣府各項福利便民政策，將其發會最大效益，實足為同仁表率，呼籲民眾家中有容易走失長輩，可向警方或社會處申請愛心手鍊，增加長輩被尋找到的速度。

彰化縣政府自主開發的「愛心手鍊2.0-守護BBCALL」，專門幫助失智長者走失協尋，具備藍芽發訊功能，能顯示配戴載具長輩的定位訊息，還內建收發公告及即時傳訊功能，家人及民眾，只要下載「守護BBCall」APP，就能找到長輩所在位置，民眾也能透過登入資訊，幫助長者找到家人。

(中時 )