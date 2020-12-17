精神科醫師蘇偉碩開記者會，表示「萊豬有毒、萊豬就是毒豬」，遭高雄警方約談；AIT官員則針對萊豬議題，指「政治人物散播不實訊息是無益的」；蔡英文總統則聲援黎智英遭鐵鍊纏腰，表示「被羞辱的是香港的自由和法治」。國民黨前立委孫大千今早在臉書質疑，台灣何時成為美國第51州了？蔡總統聲援黎智英的時候，要不要順便聲援一下蘇偉碩醫師呢？

孫大千說，看到AIT公然對台灣內政指手畫腳，衛福部再配合針對反萊劑醫師進行查水表，不由得讓人懷疑，台灣什麼時候成為美國的第51州了？

他說，各國針對食品安全有不同的標準和堅持，美國人民要吃萊豬那是美國的事，可是台灣人民當然有權利拒絕萊豬。美國政府憑什麼干涉台灣內政，批評政治人物？面對美國政府的不當發言，執政黨居然一聲不吭，難道蔡英文已經成為美國政府的兒皇帝了嗎？

孫大千表示，蘇偉碩醫師反萊劑的立場，一路走來，始終不變，沒有政黨色彩，全憑專業良知。當年，在民進黨推動反萊牛運動時，就是民進黨的座上賓，今日，當民進黨屈服在美國的壓力之下，讓台灣人民硬吞萊豬時，就變成了民進黨的眼中釘。這樣的綠色雙標，難道就是民進黨所堅持的台灣價值嗎？

孫大千諷，蔡英文在厚著臉皮聲援黎智英的時候，要不要順便聲援一下蘇偉碩醫師呢？當一位堅持專業良知的醫師被政府查水表時，被羞辱的難道不是台灣的自由和法治？

(中時 )