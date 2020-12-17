為了讓新片《不可能的任務7》繼續拍下去，形象平易近人的好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）日前罕見在倫敦片場爆粗口罵不遵守防疫規定的劇組人員，大嗆再犯一次「你就他X的給我滾」，震驚全球影迷。不過，據最先流出阿湯哥飆罵音檔的《太陽報》報導，在飆罵音檔傳遍全球後，阿湯哥又再次傳出發飆，而這次引發5名劇組人員因製片時間過於緊繃、壓力過大而辭職。
報導指出，據1名消息人士表示，在阿湯哥爆口粗的音檔傳出去後，事件仍未平息，而這整個月的製片時期都處於緊繃之際，阿湯哥再次發飆且這回更火，成為了讓許多人決定辭職的最後一根稻草。
不過，同時作為製片人的阿湯哥，其實已經很難再承擔更多人離去，但他對於其他劇組人員不像他一樣重視防疫感到火大，到頭來，早已投入大量資金與時間來確保防疫、好讓製片繼續的他，仍是最後擔起重責大任的人。
《不可能的任務7》目前已在羅馬、威尼斯、挪威以及英國等地拍片，但因新冠疫情讓拍攝進度落後，而在10月時更傳出有12名劇組人員傳出確診，導致原本已落後的拍片被迫停工，故當阿湯哥看到劇組人員未遵守保持社交間距2公尺以上的防疫規定後，對整個劇組開罵，「別讓我再看到一次，否則就走人！」。
文章來源：'This was the final straw': 'Five Mission: Impossible crew members QUIT after Tom Cruise has ANOTHER rant on set following his fury about staff breaking COVID rules'
文章來源：A CREW LOOSE Tom Cruise Covid rant: Five Mission Impossible crew quit after furious star erupts on film set AGAIN
(中時新聞網)
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