為了讓新片《不可能的任務7》繼續拍下去，形象平易近人的好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）日前罕見在倫敦片場爆粗口罵不遵守防疫規定的劇組人員，大嗆再犯一次「你就他X的給我滾」，震驚全球影迷。不過，據最先流出阿湯哥飆罵音檔的《太陽報》報導，在飆罵音檔傳遍全球後，阿湯哥又再次傳出發飆，而這次引發5名劇組人員因製片時間過於緊繃、壓力過大而辭職。

形象平易近人的好萊塢巨星湯姆克魯斯劇組人員不遵守防疫規定而暴怒，震驚全球影迷。

報導指出，據1名消息人士表示，在阿湯哥爆口粗的音檔傳出去後，事件仍未平息，而這整個月的製片時期都處於緊繃之際，阿湯哥再次發飆且這回更火，成為了讓許多人決定辭職的最後一根稻草。

不過，同時作為製片人的阿湯哥，其實已經很難再承擔更多人離去，但他對於其他劇組人員不像他一樣重視防疫感到火大，到頭來，早已投入大量資金與時間來確保防疫、好讓製片繼續的他，仍是最後擔起重責大任的人。

《不可能的任務7》目前已在羅馬、威尼斯、挪威以及英國等地拍片，但因新冠疫情讓拍攝進度落後，而在10月時更傳出有12名劇組人員傳出確診，導致原本已落後的拍片被迫停工，故當阿湯哥看到劇組人員未遵守保持社交間距2公尺以上的防疫規定後，對整個劇組開罵，「別讓我再看到一次，否則就走人！」。

(中時新聞網)