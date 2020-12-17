剛出生的嬰兒可以吃感冒藥嗎？想必是許多新手爸媽的疑問。知名小兒科醫師黃瑽寧分享，一名一個月大的女嬰日前連續吃了5天感冒藥後，竟出現一天內完全沒有排便狀況，肚子甚至因脹氣鼓到「感覺快爆炸了」，他之後發現是藥物副作用，停藥後即逐漸恢復身體，他強調大部分醫師開的藥都很安全，但新生兒仍以盡量少吃藥為原則。

黃瑽寧在臉書分享，一名女嬰被兄長傳染感冒，被另名醫師開了一個「兒童都吃過」的感冒藥處方籤，一天三次、一次1cc；女嬰吃藥後，原本一天可以有7、8次母乳便，漸漸變成一天4、5次，然後變成1天2次，「到第五天的時候，寶寶完全沒大便，肚子鼓的像氣球，感覺快爆炸了。」

出生1個月的女嬰因為藥物副作用不排便，醫師說新生兒盡量少吃藥。（圖／翻攝自黃瑽寧臉書）

黃瑽寧說，該女嬰照X光後，所幸沒有腸阻塞，僅是脹氣，他當下就告訴女嬰媽媽這是藥的副作用，該鼻水藥雖然非常安全，但用在6個月以下的嬰兒，偶爾會造成此副作用，後來女嬰停吃該藥後肚子就消了，奶量、母乳便都慢慢恢復；他說「嬰兒不是不能吃藥，但盡量能少則少。」

出生1個月的女嬰因為藥物副作用不排便，醫師說新生兒盡量少吃藥。（圖／翻攝自黃瑽寧臉書）

黃瑽寧建議爸媽，孩子生病時趕快看醫生是對的，但看醫生不一定要拿藥，而是可以花錢買醫生的經驗、知識和診斷，「不吃藥也無妨，不要只想著買藥而已。」他也說如果寶寶曾吃過感冒藥，沒有出現副作用的話就不用擔心，「正如我所說的，大部分醫生開的都是很安全的藥，只要沒出現副作用，就沒問題。」

(中時新聞網)