美國貿易代表萊特海澤今天告訴路透社，總統當選人拜登上任後應繼續以關稅為槓桿，施壓中國嚴守「第一階段」貿易協議。他說，北京在落實部分協議方面，已做得「相當不錯」。

萊特海澤（Robert Lighthizer）今晚罕見接受訪問時，捍衛川普政府在打破貿易現狀、對價值3700億美元中國商品施加單邊關稅的作法。

在被課徵關稅後數個月，北京近1年前簽訂第一階段貿易協議，承諾在2年內，比2017年多買2000億美元的美國農產品與製造業商品、能源與服務。

根據美國海關資料，2018年7月課徵關稅以來，美國進口商已損失716億美元。關稅迫使企業切斷供應鍊，以致金融市場大亂，在疫情造成衝擊之前，就已導致經濟成長趨緩。

被問到拜登應該怎麼處理第一階段貿易協議時，萊特海澤表示：「我會就第一階段貿易協議對他們施壓。」

「我認為（中國）在某些方面做得相當不錯，其他方面他們做得不好。」

他指出，北京在購買承諾上遠遠落後，部分是因為疫情關係。根據皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics），按年度比例計算，截至10月為止，北京購買的美國商品和服務，大約只有第一階段協議要求的一半。

萊特海澤說：「我會用爭端解決程序來解決特定問題。我一定會維持關稅。如果你看到關稅取消，那表示我們沒有認真理解中國是一個戰略對手。」

(中央社)