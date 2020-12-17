南非衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）宣布，16日新增每日確診人數達10008位。這是南非自今年8月1日以來，首次單日新增確診者又突破萬人大關。

截至目前，南非每日新確診人數，曾在7月24日達到最高數量13944位。

南非衛生部長透露，在進入第二波疫情高峰期後，當前疫情險峻且感染率達兩成一，遠超過南非政府預估的一成左右。至於全南非染疫者則逼近90萬，達88萬3687例，又以有黃金之地稱呼的豪登省，西開普省，東開普省，等四省為疫情重度災害區。

12月底隨著耶誕節與新年假期來到，南非民眾外出頻率日益增加。再加上有些地區民眾缺乏防疫觀念，故聚集性感染事件頻傳，進而擴大疫情危害範圍。

事實上，南非政府也於3天前的14日曾宣佈過抗疫新政，包括新增加疫情好發熱點區，延長宵禁時間，縮短酒精類飲品販售日數以及關閉海灘等，希望藉此能減緩疫情擴散範圍。

南非衛生部長補充，一旦南非每日確診數目繼續快速成長，南非政府將推出更多且更嚴厲防疫措施。屆時，希望南非民眾一定要積極配合，且遵守各項防疫規定，以防疫情再次擴散。

(時報資訊)