庫存量減，周三美國原油期貨微漲；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至12月11日當周，美國原油庫存減少310萬桶，優於分析師原先預期之減少190萬桶；而對於美國經濟刺激方案部分，國會領導人表示，在紓困計劃和撥款議案的協商已取得了實質性進展，市場將持續關注後續情勢。

此外，歐美新冠疫苗接種的推展，亦支撐終場油價漲勢。分析師認為，目前能源需求上升速度較預期緩慢，但隨著各國陸續批准新冠疫苗，將有望加速能源需求的復甦；其中美國原油漲幅0.4%，倫敦原油漲幅0.6%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲0.2美元，報每桶47.82美元；1月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.48美元；1月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.35美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲0.32美元，報每桶51.08美元。(商品行情網)

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