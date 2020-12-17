1.台積電(2330)：除息秀登場，合計發出648億元現金股利，今早開高515元秒填息。

2.世界(5347)：昨獲外資大舉回補買超1609張，今早股價漲逾3.5%，收復5日線。

3.彰源(2030)：產業面向好，昨獲外資買超203張，晨盤不甩列注意股，股價急漲近7%，越過前高、達15元。

4.第一銅(2009)：銅價飆升至近8年高點，昨外資買超955張，激勵今早股價衝上19.6元、漲幅近7%，惟短線漲多有壓，震盪劇烈。

5.運錩(2069)：全年「盈」面大，昨獲外資擴大買超108張，激勵晨盤股價一度漲逾5.5%。

6.中鴻(2014)：下月內銷盤價估每公噸漲1200元，外資昨轉買超小幅回補，晨盤股價一度漲逾3%。

7.歐買尬(3687)：昨獲外資轉買超，今早股價漲近3.5%，一舉收復5日線、月線。

8.同致(3552)：列臺指公司6指數成分股，早盤彈升3%，站穩180元及五日線。

9.台通(8011)：法說前夕獲外資買超1100張卡位，晨盤挾量急近7%，衝上逾3年高價。

10.南紡(1440)：昨獲外資大舉買超8899張，早盤大單敲進股價急拉4%，逼近前高15.75元。

11.晶電(2448)：昨獲三大法人聯手買超1859張，今挾量反彈3%，重登五日線。

12.青雲(5386)：比特幣衝破2萬美元，早盤漲停、改寫前高。

13.撼訊(6150)：比特幣強勁，早盤漲停，收復10日線。

14.麗臺(2465)：比特幣衝高＋外資昨轉買超，早盤強攻漲停，突破10日線、月線。

15.映泰(2399)：比特幣剽悍，早盤多頭匯聚，股價觸及漲停。

16.上銀(2049)：搶啖電汽零件，後年出貨，早盤放量再攻高。

17.大銀微系統(4576)：自動化設備訂單旺＋外資昨回補，早盤漲逾5%，登1年來新高。

18.群聯(8299)：NAND Flash控制IC看漲2成，明年展望樂觀，早盤上揚逾3%。

19.鈺太(6679)：筆電拉貨力道猛，營運喊衝，股價走揚逾3%。

20.立敦(6175)：供應吃緊，低壓鋁箔調漲3-5%，推升晨盤上漲近5%。

21.廣宇(2328)：鴻海集團作帳行情、PCB題材，早盤爆大量上攻逾4.5%，觸及23.35元之波段新高點。

22.鄉林(5531)：新案交屋題材強，外資連13日買超不棄守，人氣不退，股價再衝18.95元漲停。

23.定穎(6251)：車市回溫，汽車板廠苦盡甘來，外資再度買超力挺，晨盤挾大量續漲逾3.5%，登逾3個月高點。

(時報資訊)