比特幣價格衝破20,000美元大關，創下12年前問世以來新高價。弱勢美元間接推升比特幣的價格走高，而越來越多專業投資機構也開始認同比特幣的投資價值。受比特幣價格創歷史新高，今早板卡族群噴高，撼訊(6150)、映泰(2399)、青雲(5386)盤中均站上漲停價。

今年以來，比特幣價格翻漲將近兩倍，回到2017年的榮景時期，再度成為全球市場關注的焦點。根據CoinDesk報價顯示，今早比特幣報21750.8美元，有史以來首度漲破20,000美元。

市場分析，2017年比特幣價格出現驚人漲勢，一度逼近20,000美元，但隨後於隔年急劇大跌，重挫至3,000美元左右。但加密貨幣多頭人士認為，2020年的情況與2017年不同，因為今年這波漲勢是由大型機構推動，而非投機散戶。隨著聯準會(Fed)大舉降息，並預期將維持低利率到2023年，投資人開始尋找對沖美元貶值的替代資產。

香港北威國際集團董事總經理劉憶如日前也表示，美元避險功能在疫情期間淡化，反而比特幣漲了2倍，虛擬資產發行量更固定，例如未來20年只會有245萬枚比特幣出來，不像美元無限量寬鬆，一旦2021年數位貨幣站起來，就會挑戰法定貨幣。

業者分析，這一波挖礦以中國大陸為主，因為上次大陸水災，很多礦場被淹，水力發電成本低，礦場很多都在三峽大壩附近，全都傳出災情。另外，以太幣升級，4G規格被淘汰，必需使用8G，舊機種不能挖以太幣，升級新機種的需求，也直接帶動顯示卡出貨量增。

(時報資訊)