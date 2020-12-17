隨著全球邁向地球村，加上今年的新冠肺炎疫情，更使得全球網路通訊的重要性再度受到重視，中華電(2412)身為台灣電信龍頭，就規劃未來3年還要再蓋2條海纜，砸下至少百億元投資。

中華電國際電信分公司副總陳錦洲表示，目前台灣海纜容量聯外頻寬達50TB，而中華電佔20TB聯外頻寬，中華電規劃未來3年，除了目前正在建東南亞日本海纜(SJC2)之外，還要再蓋2條，算起來每條至少要砸下百億元投資。

現階段全球持續壟罩疫情，陳錦洲表示，儘管現在的海纜建設進度多少有受到疫情影響，但估計SJC2會在明年底今年初完工，過去27年中華電信建設27條海底電纜，隨著頻寬需求提升，中華電會持續建設海纜；至於先前Google與中華電攜手，打造長達8000英里太平洋光纜建設PLCN海纜，目前架設完成，持續在進行測試中。

另外，陳錦洲解釋說到，海纜容量是TB等級最高，微波容量較小，用於重要資料，最後則是衛星，主要用於打電話資料傳輸，目前中華電代表台灣，與東南亞、日本、香港跟新加坡、越南、印尼等，相關營運商與OTT業者，投資東南亞日本海纜(SJC2)，未來分得頻寬將按照投資金額比例分配。

(時報資訊)