外資昨天連5賣後，強力回補台股近新台幣300億元；今早新台幣匯價在外資匯入款推升下，盤中再創23年新高價來到28.116元，升值3.6角。昨晚美國財政部公布川普政府的最後一份匯率報告，將台灣、泰國與印度新增列入觀察名單，這份匯率報告指出，台灣在今年上半年，經常帳順差擴大，是列入觀察名單的主因，這也是台灣自2017年4月，被美國財政部除名後，再度被點名進入匯率操縱觀察名單。

雖然新台幣持續走升，但台股的多頭行情也和新台幣一樣熱血。永豐投信指出，全球央行與財政部門挹注資金動能與救市政策，疫情後的多頭行情可望延續至2021年；此外，全球自由旅行暫未恢復前，5G網路與遠距等新科技運用投資話題不退燒，與重視地球遽變後的環境，也讓ESG永續投資議題持續火熱！

永豐投信建議，2021年投資宜把握：美中台+雙G主旋律，投資區域鎖定美國、中國與台灣等三大市場，投資議題則持續關注5G與ESG的投資雙Key，此外股票優於債券，全球各地央行仍然堅守寬鬆貨幣政策立場，加上後疫情景氣復甦帶動的消費熱潮，研判2021年以美中台為首的股市，仍將有持續暢旺的資金行情。

產業與趨勢的觀察上，5G運用持續擴大，加上疫情影響下所帶動的遠距等新科技運用仍然是未來趨勢，永豐投信認為，科技新趨仍然是2021年的投資重點，特別是美國的新科技研發，與中國的科技規模經濟，加上台廠的核心技術半導體零組件等。

此外，疫情的危機聲浪中，使得全球投資人更加重視ESG投資的迫切性，特別是在拜登獲得選舉人團投票確認勝選立場後，為落實競選承諾對抗氣候變遷威脅等，內閣將推動立法要求企業揭露更多的ESG資訊，台灣企業也同樣被要求對相關議題的重視與落實，這也說明ESG投資議題為何成為在海外內股票與債券市場成為新投資顯學的原因。

永豐投信進一步分析，疫苗的研發突破與量產需求，也會帶動生技股在未來一年值得期待的表現，若疫苗的接種成效證實，將挹注全球市場對於疫苗授權、量產與採購等需求動能的大幅成長；此外，拜登的綠能新政落實，未來4年2兆美元的環保能源、能源轉型變革技術的綠能產業投資，也是2021年不能忽視的投資主題。

(時報資訊)