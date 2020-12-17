51歲「花系列小生」林煒21年前和香港女星龔慈恩結婚，育有一兒一女，去年9月林煒被拍和女總裁球友劉灼梅當街親吻，龔慈恩則回應兩人早在辦理離婚。最近林煒接受媒體專訪，替女友抱不平，希望外界別再稱呼她「總裁」，「她也沒有那麼強勢」。

林煒去年9月捲入出軌疑雲，他隨後澄清和龔慈恩已分居2年，只差辦理離婚手續，龔慈恩也透過公司證實，「子女也很理解及尊重他們的決定！龔姐真誠的祝福林煒生活美滿幸福。再次謝謝大家的關心！」而林煒對新女友讚譽有加，誇她個性開朗，「最主要是2個人可以有很多互動，生活在一起不是單向而已」。

去年5月，林煒上節目就曾暗示婚姻出狀況，他形容愛情是必需品，但婚姻是奢侈品，當時已結婚20年的他對婚姻卻抱持反對立場，提醒眾人要評估自己有沒有能力玩「奢侈品」，也分享經驗談說如果有了孩子，自己對伴侶的愛可能都會跑到小孩身上，和戀愛時期完全不同。

據《聯合新聞網》報導，正在談中年之戀的林煒，提到劉灼梅就滿是幸福，外界常形容她是總裁或女企業家，但林煒覺得女友其實是小女人，兩人相處時女友常以他為主，至於是否考慮再婚？林煒沒把話說死，坦言還沒想這麼遠，「現在的時光把握住就好」。

(中時新聞網)