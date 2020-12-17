正妹實況主「啊乓」（香香愛哭包）日前直播時手機突然被搶，引起社會關注，所幸歹徒隨即遭到警方逮捕，不過「啊乓」去年在Twitch上傳一段標題為「但是我腋下沒有瓜」的疑似脫衣影片，近日遭網友翻出來，引起高度討論，她事後也在臉書回應澄清說：「沒有脫衣直播。」。

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「啊乓」因為14日直播一半被搶爆紅，卻被翻出去年上傳一則「KTV脫衣」影片惹議 ，事後她在臉書作出回應。（圖／翻攝自Twitch）

經常與粉絲互動、平時形象大辣辣的「啊乓」，去年曾在Twitch上傳一段直播影片，影片中她與4名友人到KTV唱歌，全場突然開始起鬨脫衣服，其中一名女子不顧還在直播，就脫到剩下內衣，讓全場嗨到最高點，歡呼聲不斷，不過也讓觀看粉絲看傻驚呼「貴圈真亂」。

對此，「啊乓」後來在臉書回應澄清，沒有脫衣直播，強調自己不是網紅，也沒有自導自演，事發後不是我傳播影片，上新聞後她也不知道。還說，不明白簡單的案情，到後來會演變成這樣，「基層警員真的很辛苦，也非常感謝，做好本分，多關心別人，能幫助一個人不要走入歧途多好。

「啊乓」１４日下午5時許在路上散步做生活實況直播時，遭2名騎機車的歹徒高速衝過身邊搶走手機，警方在稍晚就將嫌犯逮捕歸案。啊乓因為此事件登上搜尋排行，她在5年前開始在直播平台Twitch上直播，會分享吃喝玩樂的生活與LOL遊戲實況等，形容自己用詞比較沒氣質「有點8+9」。

(中時新聞網)