中華電信國際分公司副總經理陳錦洲表示，中華電信負責台灣聯外通訊，不管是企業對全球市場，還是Google、臉書等跨國企業進入台灣市場，都得靠國際海纜、衛星等通訊服務，絕大比重都得靠中華電信數十年來積極投資國際綿密的海纜、衛星。

中華電信除了已直接參與投資12條國際海纜、未來三年內將再投資三條新海纜。

Google和臉書在2017年提出太平洋光纖電纜網路（Pacific Light Cable Network，PLCN）計畫，原本規畫連結美國與香港，因中美關係緊張，確定已取消連結香港，改為連結美國與台灣、菲律賓，據了解，中華電信未來將在台灣投資國際海纜部份，扮演重要角色。

東南亞日本二號海纜（SJC2）原本規畫2021年完工，但受到疫情影響、工程被迫遞延，中華電信2021年還會繼續注資投資，第三條則規畫投資連結至美國的國際海纜。陳錦洲說，每一條國際海纜的總投資金額都上百億元，都是由像日本NTT DoCoMo、新加坡電信等各國主要電信公司、OTT業者，依分得的頻寬比例分攤海纜投資比重。陳錦洲表示，全球有57個網路節點，海纜部份登陸台灣12條國際未登陸台灣15條，合計連到全球共27條海纜，歐美東南亞非洲網網相連。

目前國際海纜登陸台灣的四個海纜登陸站，分別在頭城、枋山、淡水及八里，頭城、枋山為中華電信獨資興建，淡水由中華電信與新世紀資通（遠傳）合建，八里則由新世紀資通（NCIC）/ 全球光網（Pacnet）合建。

為何台灣需要這麼多條海纜？陳錦洲說，2003年Google等表群媒體及OTT業者尚未進台灣時，當時網路頻寬需求才1TB（1TB相當於1,000GB），2019年台灣需求的國際頻寬數已提高至25TB，2021年年底估達到51TB，成長率已比香港高，因中美競爭，陳錦洲強調，台灣未來需求的頻寬、成長速度一定愈來愈大，就需要更多條的國際海纜支援。

(工商 )