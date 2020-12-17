德州聯手美國9州16日（周三）控告谷歌（Google），指稱後者與臉書（Facebook）合作的不當行為遏制市場競爭，藉此強化自身在線上廣告領域的主導地位，已違反了反托拉斯法，要求谷歌罰款並且進行結構性改善，通常這意味一家公司必須被迫分割部分資產。

此為谷歌面臨第二起監管機關提出的重大訴訟，也是近來聯邦和州政府為了管制科技巨擘平台不當行為的第四起反壟斷官司。

谷歌表示德州的起訴並無根據。臉書尚未對此作出回應。

(工商 )