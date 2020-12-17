美10州聯手向谷歌提出反托拉斯訴訟 10:092020/12/17 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德州聯手美國9州16日（周三）控告谷歌（Google），指稱後者與臉書（Facebook）合作的不當行為遏制市場競爭，藉此強化自身在線上廣告領域的主導地位，已違反了反托拉斯法，要求谷歌罰款並且進行結構性改善，通常這意味一家公司必須被迫分割部分資產。 此為谷歌面臨第二起監管機關提出的重大訴訟，也是近來聯邦和州政府為了管制科技巨擘平台不當行為的第四起反壟斷官司。 谷歌表示德州的起訴並無根據。臉書尚未對此作出回應。 歐盟出重手 抗美科技巨頭霸權 離開白宮的川普 未來非全由自己掌控 面臨一系列訴訟 (工商 ) #谷歌 #聯手 #訴訟 #臉書 #不當 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》反谷歌壟斷 傳美國多州聯盟最快周四起訴 12:332020/12/16 財經 澳洲監管機關控告臉書誤導用戶 11:592020/12/16 財經 美將台再列匯率操縱國觀察名單 央行動態穩定政策 不會急轉彎 04:102020/12/17 焦點要聞 拜登勝選 駐美處已轉致總統賀函 04:102020/12/16 焦點要聞 谷歌臉書蘋果 面臨罰款甚至分拆 04:102020/12/17 兩岸要聞 《國際產業》歐盟出招 規範科技巨擘 10:342020/12/16 財經 歐盟擬對美科技巨擘再下重手！天價罰款甚至強迫分拆 19:002020/12/16 財經 美國大法官的風骨與NCC 04:102020/12/16 時論廣場 里昂升評欣興 ABF重啟多頭 04:102020/12/17 證券．權證 中芯列美限制投資名單 面臨集體訴訟風險 14:242020/12/16 財經 強強聯手 高鐵結盟搶攻萌商機 04:102020/12/17 生活新聞 財經熱門新聞 嫦娥五號帶回月球土壤 美學者：大陸經濟超越美國歷史預兆 - 財經 一山難容2虎！蔣爸來了 台積叛將走人：自爆在中芯1000多天血汗內幕 - 財經 印度2億「賤民」成未爆彈？ 緯創廠暴動竟與這制度有關 - 財經 股王慘爆出了什麼事？謝金河洩背後2大原因 - 財經 高通：5G毫米波市場將大爆發 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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