台股站穩「萬四」開始有專家提出示警，認為台股已進入投機階段。金管會主委黃天牧17日指出，股市不管在任何階段都有風險，投資人要自己注意，但他認為台股2020年的成長是有「基本面」也有「資金面」因素。

台綜院創辦人劉泰英日前表示，台股大盤上看「萬五」有可能，但就算站上萬五，時間也會很短、很快就會下來。因為本次股、房市熱絡、甚至炒作，不是因為經濟有特別表現，純粹是靠「資金行情」拉動，是因為美元無限印鈔沒地方去造成的「不正常現象」，政府如果過份放手，會催化成通膨泡沫，泡沫繼續下去會非常危險。

黃天牧指出，每個專家學者對股市都有看法，但過去這段時間，台股價、量表現，是有「資金面、也有基本面」，尤其2020年新冠肺炎疫情爆發期間，台灣經濟成長率是全球少數為正的，這是代表台股表現出基本面支撐。

台股是否進入投機階段？黃天牧認為，股市任何階段都有風險，投資人要自己注意，但今年台股的成長有基本面也有資金面。

(工商 )