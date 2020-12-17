中華電信執行副總經理林榮賜表示，中華電信研究院已投入研究低軌道衛星，並認為這一塊非常重要，但等到低軌衛星蓬勃發展可能還要一段時間。

林榮賜強調，低軌道衛星好處不少但目前成本仍高，台灣寬頻服務又很便宜，是否需要投入低軌衛星？還要評估，但若低軌衛星的成本降至與光纖相當並具有競爭力，中華電信會以技術及成本來考量布局低軌衛星。

林榮賜強調，目前的衛星都是從距離地面36,000公里發射訊號，容量相對小，現在比較夯的是低軌道衛星像是亞馬遜的低軌道衛星連網計畫「Kuiper」、Elon Musk旗下SpaceX所推動低軌道衛星連網計畫「Starlink（星鏈）」等，低軌衛星位置低、訊號延遲相對小，且容量大，是目前大家看6G發展時很重要的趨勢。

其次，行動基地台對於低軌衛星的需求也大，目前已進步到基地台的建置透過將基站放在無人機飛到高山，再放小的子基往前挺進，大的基站搭配一部小基地台，發揮移動特性，中華電正在這部份布局。

林榮賜表示，中華電為電信營運服務商，未來低軌道發展後，不會提供硬體設備，而是扮演系統整合、提供技術服務的角色。

(工商 )