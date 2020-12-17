全球專業記憶體與儲存解決方案的領導品牌SMART Modular世邁科技宣布推出DuraFlash eMMC（embedded MultiMediaCard；eMMC）產品線最新BGAE440系列。DuraFlash為世邁科技旗下快閃記憶體解決方案品牌，專為工業嵌入式應用市場提供更高標準的耐用性及信賴性。

DuraFlash BGAE440系列符合JEDEC eMMC v5.1規範，並提供標準BGA封裝153-ball，尺寸11.5mm x 13mm以及100-ball，尺寸14mm x 18mm兩種規格，能確保在極高低或變化大的溫度範圍、劇烈震動、高濕度、鹽霧、沙塵，以及曝露於二氧化硫等嚴苛環境中仍維持正常運作。

世邁科技Specialty Memory資深副總裁Alan Marten表示，這些解決方案相當適用於需要嵌入式記憶體及儲存裝置的應用。DuraFlash BGAE440 eMMC創造出無與倫比的效能，可滿足工程師對整合記憶體至IIoT裝罝的設計需求。同時，DuraFlash品牌更體現世邁科技的承諾，為工業嵌入市場提供最高品質、耐用及高可靠的快閃記憶體。

世邁科技BGAE440 eMMC同時滿足嵌入式系統中直焊式快閃儲存的需求，不同於一般eMMC適用行動電話或平板等消費性應用，BGAE440 eMMC特別針對工業嵌入式運算應用所打造，可用於航太、管線檢測裝置、行動基地台、安全監控裝置、醫療診斷裝置等市場應用。

(工商 )