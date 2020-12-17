英特爾今日推出6種新款記憶體與儲存產品，協助客戶應對數位轉型挑戰。作為推進記憶體和儲存創新的關鍵，英特爾宣布Intel Optane Solid State Drive（SSD）系列新增兩款產品：全球最快資料中心SSD Intel Optane SSD P5800X，以及消費端產品Intel Optane Memory H20，該產品具有遊戲和內容創作所需的效能與主流生產力。

Optane將記憶體更帶近至處理器，協助解決現代運算的需求。英特爾同時揭示將為雲端與企業客戶提供第3代Intel Optane persistent memory（代號Crow Pass）。

英特爾公司資料平台事業群副總裁暨Optane事業部總經理Alper Ilkbahar表示，今日是英特爾記憶體和儲存產品旅程的關鍵。隨著這些新款Optane產品的推出，我們將持續創新之路，強化我們的記憶體與儲存產品線，協助我們的客戶經歷數位化轉型的複雜性，能夠更好的應對。Optane產品與技術逐漸成為商用運算的主流元素，這些領先產品正推進我們長期成長的重點，包含AI、5G網路、與智慧化、自動化邊緣。

英特爾同時宣布3款具備144層單元NAND型的新款SSD，包括Intel SSD 670p，針對主流運算的下一世代144層QLC 3D NAND型SSD；Intel SSD D7-P5510，全球市場首款144層TLC NAND設計；Intel SSD D5-P5316，由業界首款144層QLC NAND所建造的更高密度、更高耐用性SSD。

隨著Intel Optane技術發表，英特爾持續在資料中心記憶體與儲存金字塔階層當中增添新的層級，該層結合動態記憶體（DRAM）與NAND型快閃記憶體的特性。Intel Optane SSD舒緩資料供應瓶頸，並透過高速快取與高速儲存加快應用程式速度，進而增加了每台伺服器的服務規模，同時降低對延遲敏感的工作負載之交易成本。

Intel Optane persistent memory為英特爾對於記憶體和儲存解決方案的願景，能夠提供持久性、高容量、可負擔性、低延遲，以及與記憶體相近的速度。藉由Intel Optane persistent memory，英特爾重新建構記憶體與儲存階層，使其作為當中1個獨特的容量與效能層級。透過這種作法能夠建立1個雙層記憶體架構，動態記憶體作為效能層使用，而persistent memory則是作為容量層使用。以儲存觀點來看，Optane persistent memory相對於NAND容量層，則是作為效能層使用。

Intel Optane persistent memory藉由雙倍資料流（double-data rate）匯流排與CPU相互連接，能夠以動態記憶體的速度直接進行載入與儲存工作，加上其非揮發性的特色，更結合了記憶體與儲存裝置的最佳元素。

藉由第3代Intel Optane persistent memory，代號Crow Pass，以及未來的Intel Xeon Scalable（代號Sapphire Rapids），英特爾將更進一步加強與延伸其獨特的記憶體與儲存產品線。

所宣布的3款NAND型SSD，代表將TLC與QLC作為高容量儲存裝置主流技術的新里程碑。Intel 3D NAND SSD 670p為英特爾下一世代144層QLC 3D NAND型SSD，為主流運算使用。Intel SSD D7-P5510為全球市場首款144層TLC NAND設計，Intel SSD D5-P5316則是由業界首款144層QLC NAND所打造的SSD。

(工商 )