國安會秘書長顧立雄與經濟部長王美花夫婦日前被發現私下與日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰餐敘，由於駐日代表謝長廷先前才拋出日本核食進口議題，顧王兩人餐敘引起外界關注。顧立雄今天在立法院強調，「完全沒有談到日本五縣市食品進口問題。」

國民黨立委李貴敏今天在司法法制委員會質詢顧立雄，與日方代表的餐敘，是私下交情的友誼拜會？顧立雄表示，這是外交禮儀上，基於禮貌的餐敘。

李貴敏也追問，是否有談及日本核食進口問題？顧立雄強調，國安會是總統的諮詢機關，沒有決策權力，由總統諮詢後，他們來提供意見給總統。而他們並沒有被總統授權去談任何核食的問題，「完全沒有談到日本五縣市食品開放等等問題。」

李貴敏再問，那有談到謝長廷的適格性？顧立雄說，他們會去餐敘，是基於外交禮儀慣例，沒有談到任何食物進口相關問題，至於其他相關細節，基於外交禮儀，他不適合對外界公開。且外交上，國安會都有跟其他外國代表互動的必要性。

(中時 )