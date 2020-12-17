比特幣再飆 衝破2萬美元 10:102020/12/17 工商 林國賓 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在抗通膨與投資買盤搶進下，比特幣周三一舉攻破2萬美元大關，衝上20,440美元，大漲4.5％，創歷史新天價。 在市場看好有望躍升主流支付通貨以及兼具抗通膨特性題材刺激下，比特幣今年來累計已狂飆超過170％。 《熱門族群》比特幣登天價 台系概念股嗨起來 《類股》比特幣再飆天價 板卡族群噴高 (工商 ) #比特幣 #萬美 #抗通膨 #再飆 #衝破 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》比特幣漲破2萬美元 再創歷史新高 09:262020/12/17 財經 瑪瑪咪雅北市精品宅 超低總價、保值抗跌 04:102020/12/17 產業．科技 《美股掃瞄》靜待新激勵案過關 那斯達克再創新高 08:352020/12/17 財經 拜登子爆炸性電郵曝光 要陸富豪速匯近3億資金 08:322020/12/17 國際 防疫也要潮 竹山燈會推犇口罩 04:102020/12/17 地方新聞 高雄抵費地標售 88％脫標 04:102020/12/17 財經要聞 比特幣首破2萬美元創新高 規模10億大鯨魚浮出水面 09:072020/12/17 財經 《國際社會》南非每日確診者再破萬 創4個月新高水位 10:002020/12/17 財經 阿湯哥為防疫再發飆 傳劇組有人撐不住辭了 10:002020/12/17 國際 比特幣衝破兩萬美元 挖礦概念股攻漲停 10:392020/12/17 財經 1分鐘讀財經》台積電今除息2.5元 外資提前大買 08:182020/12/17 財經 財經熱門新聞 嫦娥五號帶回月球土壤 美學者：大陸經濟超越美國歷史預兆 - 財經 一山難容2虎！蔣爸來了 台積叛將走人：自爆在中芯1000多天血汗內幕 - 財經 蔣爸被中芯重金挖角？驚人年薪曝光 - 財經 台股萬四進入投機階段？黃天牧1句話示警投資人 - 財經 - 工商 股王慘爆出了什麼事？謝金河洩背後2大原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。