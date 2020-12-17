在抗通膨與投資買盤搶進下，比特幣周三一舉攻破2萬美元大關，衝上20,440美元，大漲4.5％，創歷史新天價。

在市場看好有望躍升主流支付通貨以及兼具抗通膨特性題材刺激下，比特幣今年來累計已狂飆超過170％。

(工商 )