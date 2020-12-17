前美國國務院亞太助卿康貝爾今天表示，美國必須鼓勵台海和平對話，因為這符合各方戰略利益，美國維持確保台海和平穩定的信譽與承諾十分重要。

擔任美國總統當選人拜登（Joe Biden）競選團隊高級顧問的康貝爾（Kurt Campbell）今天出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一場討論美台未來關係的視訊研討會中表示，美國當前的重點在疫情控制與經濟復甦，美國需與亞太以及歐洲盟友加強往來，台灣可以扮演角色。

他指出，任何一任美國政府重申和支持台灣關係法十分重要，因為這符合美國利益，連同六項保證，為美台關係發展奠定基礎。但康貝爾認為，只是這樣仍然不足，美國應當尋找機會擴大美台往來，提升台灣國際地位，在貿易與科技方面與台灣加強往來。

康貝爾表示，美國應開放並鼓勵兩岸和平對話，兩岸進行有成效、寧靜的對話符合各方的最佳戰略利益。美國的最終責任是確保信譽與承諾，維護台海和平、穩定，同樣重要的是傳遞美國與台灣往來是因為美國挺台。但美國也不反中，仍希望在特定議題上與中國發展建設性關係，也尋求與台灣發展建設性關係。

「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）在被問及會給拜登政府怎樣的建議時，從公開聲明、政策措施與私下訊息三方面分析。她建議拜登政府應當儘早就美國維護台海穩定的持久利益作出聲明，這不是政策轉變或政策聲明，只是提醒對維護台海穩定的關注。

在政策措施方面，葛來儀建議美方儘快恢復台美貿易暨投資架構協定（TIFA）協商，提供討論貿易議題的機會，甚至可以成為美台雙邊貿易協定的章節。

葛來儀並建議拜登政府應私下向北京發出訊息，認為降溫兩岸緊張關係以及美中關係中的台灣議題的責任在北京，因為球在北京手中，北京需要停止對台灣的軍事騷擾與恐嚇。美方可以從中觀察北京是否作出回應，並嘗試找到美中台建立可預測關係的可能性。儘管葛來儀認為這非常困難，但認為中國有必要知道他們必須是第一個行動的國家。

(中央社)