2020年因疫情衝擊，各大產業無不加速數位元轉型，因應疫情帶來的消費者行為與購物模式劇烈的改變，宅經濟呈現爆發式成長，電商購物、直播帶貨、社群及KOL行銷成為變現關鍵，後疫情時代數位科技的運用，將成為市場決勝的重要武器。

2020年第一屆臺北網紅節特舉辦EC：NEXT 【未來電商KOL行銷力】論壇，邀集各路產業頂尖人士，共同探討2021年行銷趨勢，其中蝦皮購物以娛樂、互動、導購建構出金三角, 打造出最強娛樂電商平臺; 蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰，將分享蝦皮如何跳脫電商領域、為消費者提供多元購物體驗，創造大量自有流量，並最終導購至合作品牌賣家, 這些核心關鍵將於論壇中一一解析。

此外, 為展現電商和KOL結合的影響力, 特於論壇活動現場,安排和蝦皮購物合作網紅直播秀, 針對直播商品推出『限時72小時，全網最低價』的優惠活動，結帳輸入網紅折扣碼，還能立享全館消費滿千現折$200的超值折扣。（商城名稱：超級站 Super Station 旗艦店，優惠時間： 2020.12.22-12.24， 全館$499免運）

數位時代日新月異，掌握行銷趨勢、洞察消費者行為脈絡，才能更快找出品牌與產品進攻方向，2020年第一屆臺北網紅節將於12月22日在臺北國際會議中心盛大展開，除了有EC：NEXT 【未來電商KOL行銷力】論壇，更有系列活動及網紅現場產品直播，助力品牌2021年策略佈局, 掌握兆元電商商機，並展現網紅電商的活力。

(中時新聞網)