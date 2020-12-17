國民黨近來颳起「整形風」，前總統馬英九7月動眼部動手術後，前高雄市長韓國瑜、前藍委李彥秀、藍委許淑華都遭爆料，做過微整形。對此，民俗專家林正義提醒，政治人物微整形要小心，最好不要整成狐狸相，雖然狐狸充滿魅力，可是運勢不會長久。

林正義在政論節目《辣新聞》上表示，現在大家整形，喜愛整得有狐狸相，因為狐狸漂亮和充滿魅力，但若要當政治人物，就不要整成狐狸相。雖然狐狸相可以一時魅，暫時形狀好，但整個氣脈都斷了，運勢就不會長久，他認為最長不會超過10年。

對於前總統馬英九的整形，林正義認為，「形」是好了，可失「神」也失「威」了，一個握有權力之人，眼神會有「威」，但若一個倒楣的人，眼神就會有「凶」，因此，整形要很小心，雖然只是「形」，但是形裡面有「氣」跟「元神」，尤其眼睛是「元神」出發的地方，旁邊必須要有「氣」的供養，眼神才有「神氣」，看起來也就「炯炯有神」。

韓國瑜近日遭資深媒體人邱明玉爆料，做了點痣和眼袋2部位的微整形，外界認為是為下屆黨主席舖路，江啟臣15日受訪時，不正面回應黨主席選舉議題，反而爆料李彥秀也剛做完眼袋的微整形手術。李彥秀得知消息，抱怨「這事情連她老公都不敢對外講」，並坦言，她是因為立委好友許淑華做完效果不錯才去做，黨內有很多人想去諮詢。李更建議江啟臣，體態比較胖，皮膚需要打肉毒保養。

(中時新聞網)