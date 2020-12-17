隨著周五的最後期限逼近，美國國會議員與助理透露，周三國會談判代表已經接近達成一項9000億美元的新冠紓困法案，該法案料將包括600～700美元激勵性支票，以及延長的失業救濟給付，國會有可能在24小時內進行表決。

參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示：「我們在制定針對性的疫情紓困方案上取得重大進展，我們需要疫苗配送資金，我們需要重新制定『薪資保護計畫』（Paycheck Protection Program,PPP）以挽救工作，我們需要繼續為失業的美國人提供援助。」PPP是一項聯邦貸款與撥款援助計畫，主要針對受疫情重創的小型企業。

新一輪紓困措施將附加在龐大的聯邦政府支出法案，該支出法案必須在周五最後期限結束前通過，否則政府將因缺乏經費而熄燈關門。

新紓困措施料將不會納入為州和地方政府提供援助專款，這向來是民主黨的主要優先事項，但遭到共和黨反對；也可能不會包括為企業提供疫情相關訴訟的免責保護，這是共和黨相當重視的主張。

參院民主黨第二號人物德賓（Dick Durbin）表示，沒有為與疫情奮戰的州和地方政府提供新資金「真的令人痛心」，我希望看到這部分被納入，但我不認為會發生。德賓並表示，目標是在周三達成協議，並準備在周四開始表決。但是隨著白天等到晚上一天即將過去，這個可能性似乎不大。

眾議院民主黨領導人之一霍耶（Steny Hoyer）表示，如果無法在周五午夜最後期限前批准支出法案，他預期可能通過另一個為期3、4天的臨時支出法案，在談判繼續進行時維持政府機關運作。

參院共和黨第二號人物圖恩（John Thune）表示，提議的直接發放現金金額約為每人600～700美元。但民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）等部分議員正在爭取提高金額。圖恩並表示，議員正在討論每周300美元的聯邦失業給付，以及約3300億美元的小型企業金援。

民主黨總統當選人拜登表示，這項激勵方案令人鼓舞，但仍需要更多援助。「看起來他們已經非常、非常接近達成協議，看起來會有直接發放現金，但這是首付款，是從一月底開始到2月必須要做的事情的一個重要起頭。」

(時報資訊)