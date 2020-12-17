台灣電信業全力衝刺5G，但日前甫落幕的IEEE卻丟出6G議題，這也使得電信業者「驚呆」，畢竟5G投入的大筆銀彈尚未看見回收期，且未來幾年還需要4G、5G一起建設，壓力龐大，中華電(2412)執行副總林榮賜表示，目前看到低軌道衛星將是6G的關鍵，現在也已經開始研究。

低軌道衛星為近來網通業最熱議題，所謂的衛星通訊是依照運行地球軌道的距離從高到低排序，依序為HEO高軌道、MEO中軌道以及LEO低軌道，林榮賜表示，以前是3.6萬公里，但低軌道衛星僅有幾百公里，位置不高，延遲更小，這將是未來6G關鍵，也會是未來趨勢，中華電目前也有已經有在研究低軌道衛星。

此外，根據SpaceX網路資料指出，低軌道衛星也是5G行動通訊最佳輔助方案，可以解決通訊上死角問題，Space X已於2020年7月底提出營運申請，最快2020年底低軌道衛星正式商轉，整體2020年預計發射衛星數量約達1000顆，相對應的500萬個地面接收站，台系的網通廠台揚(2314)、啟碁(6285)等也被點名台系受惠廠商。

目前全球低軌衛星的領先廠商有SpaceX、Telesat、Oneweb、Amazon，也均為台系網通相關的潛在客戶。

(時報資訊)