公鹿「字母哥」阿提托康波昨(16日)完成5年2.28億美元頂薪續約，卻對他來說，只是相當平凡的一天，除了日常訓練，且跟家人用餐，他更跑去嬰兒用品點替兒子李恩買了玩具和衣服，他在17日受訪表示，完成續約是因不想自己球衣被燒。

「我總是很開心看到孩子們穿我球衣，來現場看我比賽，我不希望因為離開公鹿而被燒球衣，」阿提托康波表示，「我未來5年的計畫，就是生小孩與拿冠軍，那麼我的人生就完整了。或許5年後我就可以安心退休，這句話當然是開玩笑。」

阿提托康波強調密爾瓦基是他想一直待的地方，「從我進入聯盟第1天開始，這座城市就支持我與我的家人，當時我只有18歲，現在我26歲了，我只知道密爾瓦基，所以我要專注在籃球上，這裡是我想待的城市，我的家人感覺也一樣。」

「跟公鹿高層達成續約協議之前，我問過我的母親想要搬家嗎？她回答我不，於是我說好吧，那我簽字了，因為我也想成為這座城市的象徵，」阿提托康波說，「我相信公鹿可以更好，更擁有很棒的球隊文化，我想所有人想法也是一致的。」

(中時 )