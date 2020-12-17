高雄巿政府警察局長劉柏良17日出面回應。（曹明正攝）

高雄巿議會國民黨議員17日聲援因主張萊劑對人體有害而遭「查水表」的醫師蘇偉碩，譴責蔡政府打壓言論，「順我者昌、逆我者查」。高巿警局長劉柏良出面滅火強調，是依告發受理偵辦，沒有查水表。

國民黨17日北中南串連聲援蘇偉碩，巿議員陳美雅表示，當人民對萊劑提出質疑，蔡政府居然動用國家機器追殺人民，只因蘇偉碩的立場跟政府不同，更諷刺的是，他被要求到案說明的日期還是12月25日的行憲紀念日。

國民黨痛批，蔡政府傲慢、違背民意，枉費過去民主前輩為台灣所立下的民主成果，同時也聲援蘇偉碩，憑醫師良心、依科學驗證的言論，到底做錯了什麼？現在難道是「順我者昌、逆我者查」，連基本人權都沒保障了嗎？

高巿府警察局長劉柏良17日出面表示，全案是衛福部發函警政署查辦，因蘇偉碩的戶籍在高雄，所以才由三民二分局偵辦。他強調，任何人、任何機關告發的案件，警方均依法偵辦，也不會有無關偵查的所謂「查水表」。

對於外界質疑為何蘇偉碩到案的時間選在12月25日的晚上10時，有無疲勞訊問的問題，警方回應，因考量對方白天有工作，所以才選在下班時間的晚上10時，但警方也坦承，未事先跟蘇偉碩連繫，這部分內部會來檢討。

(中時 )