台中市府勞工局長吳威志被指捲入婚外情，引發關注，吳威志17日以四點聲明回應，強調，他已離婚單身，且有固定女友，黑函刻意影射，侵犯個人名譽與隱私，將保留法律追訴權。
吳威志上午針對這起被指涉的緋聞事件，上午出面說明做出四點回應，表示該黑函刻意影射，侵犯他個人名譽與隱私，將保留法律追訴權，但因局長身份屬於公眾人物，做出四點回應。
與該名飯店高階女主管相識，吳威志說，源於處理勞資糾紛而熟悉，爾後確實與對方熟識且彼此欣賞，強調他單身且有固定女友，第一時間已告知女友對之好感此事。
吳威志表示，後來對方求助他我有關私人婚姻問題，「因非我所能協助也不安全，所以特別介紹性別平等專長女律師讓她們直接聯絡處理。」
「黑函所指誇張指控，亂寫一通！令人髮指！」吳威志強調，他行程滿滿，累積近1個半月天數未能補休，工作嚴守法制份紀，「本人不介入危險關係，以後表達將會更謹慎！」
(中時 )
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