蘇偉碩醫師今出席民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會｜2020.12.17

精神科醫師蘇偉碩17日出席反瘦肉精毒豬聯盟記者會，面對遭政府「查水表」，蘇偉碩表示自己沒有做錯，會如期到案說明。（黃世麒攝）

精神科醫師蘇偉碩17日出席反瘦肉精毒豬聯盟記者會，表示他會帶著當年蔡英文當年走上街頭反美牛的歷史照片到案說明。（黃世麒攝）

高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩，長期關注萊豬議題，並公開指出萊克多巴胺對人體有害，沒想到卻遭「查水表」，收到高雄市政府警察局的通知書，要他到案說明。對此，蘇偉碩今（17）日表示，會依通知時間到案說明，但也提出質疑，如果總統蔡英文當年可以說萊牛就是毒牛，自己現在也可以稱萊豬就是毒豬，並喊話美國在台協會科學家，拿出科學證據，面對面公開討論萊豬問題。

蘇偉碩今出席民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會，表示目前台灣民主制度已走到一個分水嶺，在所有記者會、公聽會都說萊豬等於毒豬，昨日收到偵訊通知書，原本也不曉得告發的是衛福部，因為其實10月曾在立法院的公聽會，把為什麼萊豬等於毒豬的證據，都做成一本小冊子，也附上相關論文提供查詢。

蔡英文過去曾帶領群眾上街反毒牛，蘇偉碩說，當年可以講萊牛就是毒牛，為何現在就不能講萊豬是毒豬。

精神科醫師蘇偉碩17日出席反瘦肉精毒豬聯盟記者會，表示他會帶著當年蔡英文當年走上街頭反美牛的歷史照片到案說明。（黃世麒攝）

精神科醫師蘇偉碩17日出席反瘦肉精毒豬聯盟記者會，表示他會帶著當年蔡英文當年走上街頭反美牛的歷史照片到案說明。（黃世麒攝）

蘇偉碩指出，蔡英文當年可以講萊牛就是毒牛，為何現在就不能說萊豬是毒豬。（圖／摘自中時新聞網直播）

蘇偉碩也公開邀請美國在台協會的科學家，一起把科學證據攤在檯面上，平心靜氣、就事論事面對面討論，相信我們的科學證據可以說服美國在台協會的科學家，且2015年台灣科學家研究指出，萊克多巴胺對人體細胞有毒性，所以台灣是全世界最有資格禁止萊豬進口的國家，不曉得政府有什麼壓力，或是收了什麼好處，居然不敢跟美國說不，這對台灣民主制度的毒性，恐怕比萊克多巴胺高。

蘇偉碩強調，會依通知時間到案說明，但自己不過是一個小醫生，不解為何要用3年刑責的食安法來偵訊，如果真有違法，可以告發地檢署判斷，為什麼要給警政署，再給刑事局，最後交由警察局，也為高雄市警方緩頰，他們也很為難，不能不辦。

高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩公開反萊豬，高雄市政府警察局要求到案說明。（圖／摘自我+1臉書）

(中時新聞網)