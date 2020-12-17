捍衛食安不遺餘力的高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩，因發表質疑萊豬相關訊息，日前被警方要求25日晚間10時到案說明，引發外界質疑衛福部「查水表」。對此，民眾黨立委蔡壁如今表示，這是件聽聞後覺得驚訝、離譜，衛福部是專業單位，蘇偉碩本身是醫生，若有疑問可以邀請來說明就好，用警方約談的方式約談是否太超過。

針對政府將於明年元旦開放美國含萊劑豬肉進口，蘇偉碩多次出席反萊豬相關記者會，提出食安相關疑慮，並列舉相關實證數據，但遭到衛福部認為相關發部萊豬訊息是不實訊息，向警政署告發，警方日前通知蘇偉碩，要求25日晚間10時到案說明，並準備「有關含萊克多巴胺肉品對人體健康影響之相關證明資料」。

面對蘇偉碩遭到「查水表」，蔡壁如說，從發函可以看到，主要是要詢問食品衛生管制問題，約詢時間點不對，怎麼可以晚上10時請蘇說明；另外，衛福部是專業單位，雖然不清楚約談內容，很有可能是過去蘇醫生對外發言，像是論文出處、談話內容是否有所本，她認為，醫學上都是根據實證醫學說話，講任何話應該都有出處，反正科學會說話，即便衛福部想要進一步釐清，但用這樣的方式會不會太超過一點。

(中時 )