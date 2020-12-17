55歲演員出身的高金素梅當年因演出《不了情》、《緣》和「最帥展昭」何家勁交往，兩人雖然後來分手，卻傳出有過「60歲之約」，意指兩人若到60歲都沒伴就在一起，此事後來被高金素梅打槍，強調只是玩笑話，最近她上節目則被問到感情現狀，她鬆口：「自己一個人挺好的。」

高金素梅1984年演出電視劇《不了情》，之後又接連演出《愛》、《緣》都得到許多觀眾喜愛，1998年她因罹患肝癌，宣布引退，隔年動手術切除腫瘤，術後恢復良好。而她過去和舊情人何家勁曾傳有60歲之約，去年12月何家勁生日，網友一度瘋傳婚禮已經在籌備。

高金素梅9月因肺病向立法院告假。（圖／中時資料照片）

然2018年高金素梅被問此事，就已打槍60歲之約的傳聞，打趣說：「玩笑話你們還當真啊？」兩人久未聯繫，當年的約定注定失效。據《自由時報》報導，高金素梅近日上《大雲時堂》，坦言已經習慣當獨行俠，很享受獨處時光，沒什麼心思考慮新戀情或交男友，對感情無欲無求。

今年9月，因肺病高金素梅請假了一陣子，之後又被工作同仁要求休息一個月，她坦言成為立委19年來比較沒時間休息，難得放長假確實有些不習慣，主持人李四端則問她有沒有考慮過離開政壇？她點頭，卻補充其他部落族人得知後強力挽留，還說：「妳離開的話，我們要依靠誰？」，令她使命感再起，打起精神繼續拚。

(中時新聞網)