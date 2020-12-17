美股納斯達克收盤再創新高，且聯準會FED利率政策符合市場預期，恆生指數開高逾百點後即受到賣壓影響，指數一度由紅翻黑。目前恆生指數為26429.7點，下跌30.59點，跌幅0.12%。國企指數(H股)目前為10450.58點，下跌11.32點，跌幅0.11%。

ATMXJ，就是阿里巴巴，騰訊，美團，小米及京東，這五大科技網路族群的龍頭，開盤時都上漲。騰訊漲1.5%為580港元，阿里漲1.8%為255.4港元，美團與京東均開高1.7%，小米也開高0.5%。

另外，安踏體育用品開低2.2%為109.5港元。藥明生物開高5.9%為86.8港元，一度創新高。至於信義光能因配股，故低開3.2%為13.5港元。

電信類股包括中電信，中移動，聯通均已開始推動5G相關業務，開盤表現分歧，中移動跌0.5%，聯通漲1.1%，中電信跌近0.5%。

國泰航空開低0.9%，因預期下半年虧損將大幅高於之前公布財測目標值。還有近來傳出高層人事糾紛的中芯國際，早盤開低近1%，為20港元。

(時報資訊)