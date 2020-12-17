新日興(3376)大舉投資進行產線自動化，今年順利降低廠區勞動員工人數400人，預計明年可再降低人數較今年倍增，隨著自動化效益顯現，以及蘋果Macbook明年出貨量可望優於今年，新日興預估，明年業績會比今年好。

台灣缺工問題日益嚴重，尤其今年全球新冠肺炎疫情肆虐，各國對人員進出嚴格管控，讓台灣各廠缺工問題更形惡化，加上陸廠崛起，殺價搶單頻傳，新日興近幾年積極投資逾10億元擴編自動化產線團隊，購置零組件自組自動化設備，加速產線自動化，目前成果已開始顯現，除廠區勞動員工人數今年減少400人，預計明年可再降低人數700人到800人，大幅降低生產成本，更重要的是，公司新產品的生產良率因自動化比例提升更為穩定，可在客戶新產品上市拉貨高峰時提供大量且品質穩定的產品，大幅提升公司競爭力。

自動化效益顯現及旺季營收規模放大，推升了新日興第3季合併毛利率達26.57%，年增2.78個百分點，單季稅後盈餘為5.35億元，年成長41.91%，累計前3季每股盈餘為6.32元。

受惠於蘋果新款Macbook上市後銷售不錯，且配件類產品出貨穩定，讓新日興在淡季中業績相對有支撐，11月合併營收為14.68億元，年成長8.76%，累計前11月合併營收為137.07億元，年成長31.41%，在第4季營收處於高檔下，新日興第4季毛利率可望維持水準。

隨著各國開始施打新冠肺炎疫苗，明年全球經濟活動將逐漸恢復正常，且蘋果Macbook銷量預期將高於今年，而配件類新品在今年下半年陸續推出，加上新日興持續開發其他配件類零件、模組產品，新產品將成為推升新日興明年營運動能。

(時報資訊)