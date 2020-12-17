軍方上個月21日晚在花蓮空軍基地舉行1117專案記者會，空軍司令熊厚基上將（右1）說明，在光點消失處東北方約1浬（花蓮機場東北方9浬）、深度約1000餘公尺處，確切偵獲飛機失事殘存記錄器CSFDR信號（黑盒子）信號。（資料照片／王志偉花蓮傳真）

蔣正志上校駕駛F-16戰機11月17日在花蓮外海失聯至今滿1個月，空軍在花蓮機場東北方掌握的黑盒子訊號，訊號只能維持約90天，但已過了1個月，打撈仍無進度，憂慮黑盒子發出的訊號恐已開始微弱，打撈進度也將受阻，軍方稍早強調已經定位戰機失聯海域，劃一搜索「蛋黃區」，「絕不放棄搜索」。

截至昨天，空軍司令部表示，空軍「1117專案」搜救行動，總兵力計空中兵力56批56架次、海上兵力201艘及陸上兵力73車316員，不過仍將視天候狀況，調度派遣軍力，軍方將會運用所有資源全力投入搜救。

戰機失聯的第5天，空軍司令熊厚基證實，軍方在光點消失處東北方約1浬（花蓮機場東北方9浬）、深度約1000餘公尺處，確切偵獲飛機失事殘存記錄器CSFDR信號（黑盒子）信號，也在附近海域發現多處精準的水下金屬反應，將採取聲納及聽音器，掌握標定位置，啟用水下攝影機確認物件。

空軍第五聯隊長謝日升少將指出，因黑盒子電力有90天時間限制，30天後訊號發送功能會衰退，也強調現階段最重要工作是確認定位準確度、規畫打撈作業，黑盒子打撈上來後可作為後續事證發掘的基準。

空軍司令部參謀長黃志偉中將7日答覆立委詢問時，表示該架F-16失聯地點的海底是峽谷地形，雖有收到黑盒子信號，但因為黑盒子為音頻，受地形影響、回音與折射問題，搜索範圍將擴散到周遭0.3浬至到0.5浬，並縮小範圍，規畫一個搜索蛋黃區，軍方絕不放棄搜索。

目前軍方未對黑盒子訊號微弱做出回應，但軍方強調派遣多艘軍艦、海巡署巡邏艦租賃船商「奧黛麗絲號」及海科中心「勵進號」等船隻，持續在標定區域執行海底金屬探測及訊號精確定位作業，也透過陸、海、空持續搜尋，「有進展在第一時間會向外界公布」。

(中時 )