新北市府推動新泰塭仔圳市地重畫案，經第一區全面查估後，將於22日至31日先後在泰山區公所及新莊區公所發放第一區補償費及救濟金，市府備妥42億元，約有1800餘人可領取。

新北市地政局表示，這次市府調高地上物拆遷補償計算評點，農業棚架與禽舍也納入補償範圍，去10月起派員進行第一區全面查估，並於今年9月28日公告第一區地上物補償費清冊。

地政局表示，由於重畫第一區涵蓋泰山及新莊兩行政區，發放分開地地，22至25日先在泰山區公所，29至31日則在新莊區公所。

地政局統計，第一區共計查估3305件地上物，扣除1999年6月12日後建造的違建及尚有異議案件，本次共計有1806人可領取補償費或救濟金，民眾依照通知書上載明的指定時間前往，並攜帶身分證、印鑑章、印鑑證明及其他相關證明文件領取補償費及救濟金。

地政局指出，第一區自動搬遷期限至2021年9月28日止，期未騰空搬離者，將依法不發給自動搬遷獎勵金。

另針對指標性違章建築、位處重要施工路徑上，或於自動搬遷期間有建物增改建、改變原使用樣態、公共安全危險之虞或其他明顯延宕拆遷作業情形的拆遷戶列冊，若符合強拆收費規定，將由拆除大隊強制拆除並收取代拆除費用。

(中時 )