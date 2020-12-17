美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）於美東時間16日接受外媒專訪時表示，美國總統當選人拜登應該繼續施壓中國持續執行第一階段貿易協議，用關稅做為籌碼。

路透報導，拜登8月曾經批評第一階段貿易協議是失敗的做法。但拜登12月又指，無意放寬美國加徵關稅的安排。為此，萊海澤為川普政府打破貿易現狀、並對中國商品加徵關稅的行動辯護。

萊海澤指出，中國在兌現相關承諾方面，有部分做得相當不錯，有部分則欠佳，而新一屆美國政府應該繼續向對方施壓，確保其兌現所有承諾。

萊海澤表示，中國在採購進度方面遠遠落後，部分是受到新冠肺炎疫情影響。根據美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute）指出，按年度比例計算，截至10月，中國採購的美國商品與服務大約是第一階段貿易協議要求的一半。

萊海澤強調，將使用爭端解決程序來解決特定問題，也肯定會保持關稅不變。萊海澤認為，如果看到關稅取消，就表明美國沒有認真理解中國是戰略對手。

(工商 )