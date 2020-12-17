隨著國際廢鋼原料成本提升，東和鋼鐵（2006）宣布，即日起調漲H型鋼產品價格，每公噸漲1,200元，其尺寸加價、附價加價辦法不變。此舉，預料另一大廠中龍鋼鐵也將會跟著調漲價格，來反映成本。

(工商 )