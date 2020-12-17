東和鋼鐵調漲H型產品價格 每公噸漲1,200元 10:432020/12/17 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著國際廢鋼原料成本提升，東和鋼鐵（2006）宣布，即日起調漲H型鋼產品價格，每公噸漲1,200元，其尺寸加價、附價加價辦法不變。此舉，預料另一大廠中龍鋼鐵也將會跟著調漲價格，來反映成本。 中鴻下月內銷盤價 估每公噸漲1200元 美鋼鐵廠喜迎訂單 報復性成長 (工商 ) #東和鋼鐵 #調漲 #產品價格 #每公噸漲 #加價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鎳價創14個月新高 鋼鐵股成頂梁柱 04:102020/12/16 證券．權證 權證星光大道－權證買凱基 財富聰明積 上銀 獲利動能轉強 04:102020/12/17 證券．權證 《產業》英特爾推6款次世代記憶體與儲存產品 09:092020/12/17 財經 《產業》自助餐廳新裝亮相 台北遠東飯店餐飲業績拚增3成 08:022020/12/17 財經 專家傳真－2021年我國經濟成長動能 半導體業領銜擔綱 04:102020/12/17 專題周報 陸港觀盤－經濟復甦加速 股市轉折點還沒到 04:102020/12/17 全球財經 外資歸隊 回補293億 04:102020/12/17 財經要聞 垃圾無處去 環保車繞桃市府抗議 04:102020/12/17 地方新聞 鋼市大好 中鋼高爐提前投產 04:102020/12/16 證券．權證 結盟鼎泰豐 遠東Cafe八大升級 04:102020/12/17 財經要聞 《類股》不鏽鋼價續看漲 建錩、運錩大顯神威 10:512020/12/16 財經 財經熱門新聞 嫦娥五號帶回月球土壤 美學者：大陸經濟超越美國歷史預兆 - 財經 一山難容2虎！蔣爸來了 台積叛將走人：自爆在中芯1000多天血汗內幕 - 財經 印度2億「賤民」成未爆彈？ 緯創廠暴動竟與這制度有關 - 財經 股王慘爆出了什麼事？謝金河洩背後2大原因 - 財經 高通：5G毫米波市場將大爆發 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。