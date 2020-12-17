金管會打炒房專案金檢啟動！金管會主委黃天牧17日赴立法院財委會做專題報告時指出，打炒房專案金檢近期就會開始去第一家銀行實地金檢。

黃天牧日前表示，預計2021年3月底前，會完成10家不動產授信前10大銀行的專案金檢，他強調，「專案金檢」項目會著重在風險較高的餘屋貸款、土建融投資、投資客及豪宅貸款等面向，央行的查核重點也會採用，不影響民眾購屋。

立委賴士葆則質詢，打炒房只有央行實際出手，金管會部分出手、財政部都沒出手。他還問到黃天牧是否有請銀行喝咖啡。

黃天牧指出，金管會11月3日就已召開全國銀行總經理會議開始要求銀行要強化授信資產管理、11月24日宣布啟動專案金檢，且已先發函，但他回應，沒有請個別銀行喝過咖啡，現在還不需要出面。

金管會打炒房鎖定三大類銀行放貸，主要在餘屋貸款，土建融以及投資客的豪宅貸款，不會影響一般民眾購屋貸款。

金管會除了啟動不動產專案金檢外，日前銀行局進一步宣布針對建築貸款有過度集中的銀行，將採取相關風險控管措施，金管會調查，共有8家銀行有過度集中狀況，若未能改善，將要求提高備抵呆帳之提列，從1.5％提高至2％。

(工商 )