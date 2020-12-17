彭斯、拜登將接種新冠疫苗 10:392020/12/17 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政權交接團隊官員16日（周三）表示，美國總統當選人拜登最快於下周接種新冠病毒疫苗。美國官方近來積極建立公眾對疫苗的信心，盼藉普遍接種疫苗遏止日益攀升的染疫死亡人數。 白宮另公布，副總統彭斯將於本周五接種疫苗。 拜登與彭斯都將在公開的情況下施打疫苗，希望提升人們對疫苗安全性的信心。美國預計明年供應新冠疫苗予一般大眾。 拜登周三稍早表示，希望向美國人民展現疫苗可安心施打。現年78歲的拜登，以年齡來看是屬感染新冠病毒的高風險群。 2021年ESG責任投資 聚焦三大疫後重建 拚耶誕前施打 歐美急審疫苗 (工商 ) #安心 #拜登 #美國 #彭斯 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 近7成基金經理人 明年看好新興市場、美、英 04:102020/12/17 全球財經 兆豐富櫃ETN 投資新利器 04:102020/12/17 證券．權證 天價字母哥 5年賺65億 04:102020/12/17 運動天地 助伊朗石化產品出口 陸阿聯4企業遭美制裁 07:142020/12/17 國際 觀念平台－拜登政府下的美中新關係 04:102020/12/17 專題周報 全球250大企業 6成不符巴黎協定 04:102020/12/17 財經焦點 疫苗趕不上染疫 美單日24.8萬確診 04:102020/12/17 兩岸要聞 指數頻創高 印度基金績效亮 04:102020/12/17 投資理財 川普亂美 民主不亂 04:102020/12/17 時論廣場 傳奇女創業家 珍藏將拍賣 04:102020/12/17 藝文副刊 拜登子爆炸性電郵曝光 要陸富豪速匯近3億資金 08:322020/12/17 國際 財經熱門新聞 嫦娥五號帶回月球土壤 美學者：大陸經濟超越美國歷史預兆 - 財經 一山難容2虎！蔣爸來了 台積叛將走人：自爆在中芯1000多天血汗內幕 - 財經 印度2億「賤民」成未爆彈？ 緯創廠暴動竟與這制度有關 - 財經 股王慘爆出了什麼事？謝金河洩背後2大原因 - 財經 高通：5G毫米波市場將大爆發 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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