美國政權交接團隊官員16日（周三）表示，美國總統當選人拜登最快於下周接種新冠病毒疫苗。美國官方近來積極建立公眾對疫苗的信心，盼藉普遍接種疫苗遏止日益攀升的染疫死亡人數。

白宮另公布，副總統彭斯將於本周五接種疫苗。

拜登與彭斯都將在公開的情況下施打疫苗，希望提升人們對疫苗安全性的信心。美國預計明年供應新冠疫苗予一般大眾。

拜登周三稍早表示，希望向美國人民展現疫苗可安心施打。現年78歲的拜登，以年齡來看是屬感染新冠病毒的高風險群。

(工商 )