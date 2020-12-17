今年五月發生震驚台灣政治的「總統府洩密案」，外流資料包括如何策動攻擊副總統賴清德、NCC委員配合處理中天腳本以及相關政府人事安排。其中出現各種版本說法，還包括時任總統府副秘書長劉建忻筆電遺失等說法；總統府副秘書長李俊俋今天在立法院定調是「偽造」，總統府沒有資料外洩，該文件也不是總統府文件、不是總統府流出，寄信原址來自國外。

國民黨立委李貴敏今天在立院司法法制委員會質詢李俊俋對於總統府洩密案調查後續狀況。李俊俋表示，五月所傳出，所謂「洩密案」，從頭到尾就是「以內部文件名義」對外散布，總統府認為是「治安事件」，報給刑事局，「目前認定是偽造」。

李俊俋指出，目前查出來發帳號的email是在國外，刑事局還在查處當中，總統府這邊處理的是總統府有沒有資安問題，因此對於內部資安做了處理，請政院資安中心做外部查處，總統府五長都做了調查，而事實上，檢核出來的結果，「就是沒有外洩現象」，總統府也會注重加強資安設備，因此編列增加880萬預算要強化資安。

李貴敏聽完後質疑，那這文件不是總統府出去的，所以是假的？李俊俋回答，是假借總統府內部文件名義，根本不是總統府的文件。李貴敏再追問，那是不是總統府出去？李俊俋說，這他不知道，還在司法調查中，李貴敏又問，「你不知道那怎麼會知道這資料是假的？」李俊俋又強調了一次這不是總統府文件，李貴敏繼續問，「他不是總統府文件，但是是不是總統府流出去？」李俊俋最後強調，「不是總統府流出去的。」

李貴敏說，這份文件的內容，後面都發生了，比如中天換照事件，文件內容說NCC委員可以配合處理中天，現在外面看起來就是都依照當時的腳本走，好像是在看肥皂劇一樣。李俊俋說，對於本來就是變造不實的東西，總統府的態度就是「不評論」。

李貴敏懷疑，這事情等於是用你們的名義在做壞事，你們都不會想要把它查到水落石出？李俊俋說，「我們就是在乎所以才報案啊」，但是查核程序並不在總統府，已經交由司法程序去處理，對於內容是不是劇本，因為就不是事實的東西，所以總統府當然無法評論。

(中時 )