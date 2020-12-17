美國「自由亞洲電台」調查一份中國共產黨黨員外洩名單後報導，多家跨國企業在中國的據點設有共黨支部，包括台灣的台達電及台塑，另外還有匯豐銀行、輝瑞藥廠、波音公司等大企業。

近期一份約含195萬名中共黨員名單的資料洩露給關注中國政府活動的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC ），聯盟再轉交給多家媒體及專家調查。

英國「週日郵報」（The Mail on Sunday）與澳洲「澳洲人報」（The Australian）率先調查這份名單，發現至少10國駐上海的總領事館僱有共產黨員；另外，多家跨國企業如英國匯豐銀行、英國渣打銀行、美國輝瑞藥廠（Pfizer）、美國波音公司（Boeing）等，也都設有共產黨支部。

「自由亞洲電台」梳理名單後發現，這195萬名黨員分屬約7.9萬個不同的共產黨分支，大多集中在上海地區，資料詳細記錄了姓名、性別、族裔、籍貫、附屬黨支部、中國公民身份證號、通訊方式及學歷等。

其中，台灣的台達電子工業股份有限公司設有「台達電子有限公司黨支部」，名單列有255人，包括3人學歷為高中，其他為大學或碩博士以上學歷。

此外，台灣最大石化工業集團台塑企業也設有「越南台塑項目黨支部」，名單列有25人。台達電及台塑都尚未回覆自由亞洲電台詢問。

報導引述中央研究院社會學研究所研究員林宗弘的說法表示，自中國國家主席習近平於2012年掌權後，中國政府就要求台商企業更積極參與企業內的「黨建」（黨的建設）工作，這次名單洩露，間接證實中共對外資企業的政策要求，也讓外界更了解中共透過「黨建」的滲透程度與方式。

報導也引述不具名台商的說法提到，台資中小企業配合「黨建」也有很多無奈，公司必須出資源、花時間讓員工從事黨務，許多工廠是消極配合，他對於台灣大廠有共產黨分支並不意外。

報導指出，根據外洩名單，金融機構的黨支部比重很高，例如匯豐銀行至少有8個黨支部、超過300名共產黨員；美國花旗銀行也設有9個黨支部、約350名黨員；英國渣打銀行設有至少10個黨支部、近300名黨員。

與國防、研發或電子等敏感產業相關的外企，包括波音公司、英國勞斯萊斯公司（Rolls Royce）、法國航太企業泰雷斯集團（Thales）、美國電信公司高通（Qualcomm），也不乏中共黨員員工。

還有研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的輝瑞藥廠和英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca），以及英國最大藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline），也設有黨支部，並僱用中共黨員。

(中央社)